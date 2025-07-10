Парковку построят на улице Подольской в Серпухове

Во дворе дома № 96, расположенного на улице Подольской, полным ходом идет масштабная реконструкция. В результате этих работ у жителей появится бесплатная парковка.

Старое, потрескавшееся асфальтовое покрытие, давно нуждавшееся в замене, уже демонтировано, а на его месте появились новые бордюры, четко очерчивающие границы будущей парковки. Сначала была уложена песчаная подушка, которая обеспечит дренаж и предотвратит проседание грунта, затем последовала укладка слоя гравия, а завершающим этапом станет нанесение нового асфальтового покрытия.

Благоустройство территории не ограничится только созданием парковки. Весь двор ждет комплексное обновление дорожного покрытия. Особое внимание будет уделено озеленению территории.

«Раньше с парковкой была настоящая беда. Свободных мест практически не было, приходилось искать место для машины в соседних дворах. А теперь ситуация кардинально изменится, появится современная, удобная парковка», — рассказал местный житель Максим Белобрагин.

Кроме того, в округе активно ведется ремонт дорог — в данный момент специалисты работают одновременно на 28 участках из 64 запланированных. Завершение работ по созданию новой парковки на улице Подольской намечено на конец июля.