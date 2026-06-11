Парковку построят на месте снесенного дома на Нахабинском шоссе в Звенигороде

В Звенигороде завершили работы по сносу аварийного многоквартирного дома, расположенного на Нахабинском шоссе. Трехэтажное кирпичное здание было построено в 1963 году и занимало площадь около 1,6 тысячи квадратных метров.

Из-за значительного физического и морального износа конструкций дом признали аварийным. В рамках областной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переехали жители 36 помещений. После расселения объект включили в перечень зданий, подлежащих демонтажу.

Работы по сносу выполнили в соответствии с муниципальной программой Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы, которая предусматривает реализацию политики пространственного развития территории.

Освободившийся участок планируется использовать для обустройства открытой парковки, предназначенной для жителей города.

В Мособлархитектуре также отметили, что в Одинцовском округе ранее выявили 1053 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день 888 из них уже снесли, достроили или привели в соответствие с действующими требованиями, что составляет 84% от общего числа.