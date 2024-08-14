Парковку построили на месте снесенного аварийного дома в Ногинске

Аварийный дом № 4а снесли в 1-м Декабрьском переулке в Ногинске. На месте ветхого объекта построили автомобильную парковку. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«В 2023 году в рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ проведены процедуры по расселению жильцов 8 квартир, после чего постройка пустовала и разрушалась», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, местные жители просили снести аварийный дом, оставляя обращения через «Добродел». В результате, сооружение включили в перечень для ликвидации, в июле этого года завершили работы по демонтажу.

Напомним, всего на территории Богородского округа выявили почти 240 объектов незавершенного строительства. На данный момент около 60% из них привели в соответствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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