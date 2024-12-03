Парковку обустроят у лыжной трассы в Домодедове в декабре

Работы по обустройству парковочных мест идут в лесопарке «Городской лес» в Домодедове. Их должны завершить в этом году.

Площадка площадью порядка двух тысяч квадратных метров появится со стороны лыжной трассы по улице Надежды. Специалисты уже сняли верхний слой земли, выровняли площадку и вывезли грунт.

Сейчас рабочие создают основание из песчано-гравийных смесей. После они приступят к укладке верхнего слоя из асфальтной крошки и прольют основание битумной эмульсией.

«Парковка в лесопарке „Городской лес“ — давняя просьба жителей городского округа Домодедово. Особенно спортсменов. Там находится лыжная с тремя разными протяженностями — маленькая дистанция, средняя и большая. В Домодедово множество лыжников приезжают в парк, чтобы прокатиться среди лесного массива. Также на трассе проводятся различные спортивные состязания, эстафеты и тренировки», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Обустройство парковки должны завершить до конца этой недели.

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