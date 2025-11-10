В Серпухове продолжаются активные работы по благоустройству подъезда к туристическому комплексу в рамках реконструкции дороги Калиново — Дракино. В Министерстве транспорта Московской области уточнили, что строители приступили отсыпке земляного полотна для будущей парковки и монтажу системы дождевой канализации.

Новую стоянку, рассчитанную на 906 автомобилей, дополнят сетью пешеходных дорожек. Завершение работ запланировано на второй квартал будущего года.

Они являются продолжением масштабного обновления транспортной инфраструктуры, которое было в основном завершено в конце сентября года. Тогда строители расширили основное полотно дороги до четырех полос, реконструировали 600-метровый участок трассы Серпухов — Протвино, обустроили тротуары, заездные карманы для общественного транспорта и переходно-скоростные полосы.

Повышение безопасности движения обеспечили за счет организации специальных карманов для левого поворота на перекрестке Дракино — Протвино и установки нового светофора для пешеходов между Калиново и Дракино.

Реализация проекта уже позволила существенно улучшить транспортную доступность для жителей Протвино и деревень Иваньково, Калиново и Дракино.

Помимо этого, были созданы более комфортные и безопасные условия для тысяч туристов, направляющихся в зону отдыха.