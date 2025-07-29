Парковку обустроят на месте снесенных незаконных зданий в Звенигороде

Здания на Парковой улице в Звенигороде признали самостроем и включили в областной реестр аварийных и недостроенных объектов. Одно из них уже снесли, второе ликвидируют в ближайшее время. Освободившееся пространство используют для реальных нужд города: здесь организуют дополнительные парковочные места рядом с Супоневским лесопарком.

Работы на объекте начались 14 июля — сразу после заключения контракта с подрядной организацией. Здание, в котором располагались цех по производству метизов и общежитие, уже снесли. Электронные талоны на вывоз строительного мусора получили, и до конца недели площадку полностью очистят от крупных и мелких отходов.

Следом начнется снос второго незаконно построенного здания — это автомойка площадью 650 квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.