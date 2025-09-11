Парковку на Краснослободской улице отремонтировали в Ногинске

В микрорайоне Глухово в Ногинске устранили дефекты дорожного покрытия на парковке рядом с домом культуры. Местная администрация оперативно отреагировала на обращение жителя через портал «Добродел», что позволило вовремя решить проблему.

На парковке у дома № 2 В на Краснослободской улице из-за просадки дорожного полотна появились ямы. Кроме того, отсутствовала защитная решетка на ливневом желобе, что создавало опасность для пешеходов и автомобилей.

Сотрудники МБУ «Благосфера» 10 сентября выполнили необходимые ремонтные работы. Они усилили основание колодца с помощью металлических конструкций и восстановили асфальт вокруг него. Также специалисты установили новую решетку на желобе — это поможет избежать засорения и дальнейших повреждений.

Принятые меры обеспечат безопасность на парковке и продлят срок службы колодца, что немаловажно для комфортного передвижения жителей.