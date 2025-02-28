Парковку на 500 мест построят в ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе

Многоуровневый паркинг на 500 мест построят в Ленинском округе. В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что в здании также откроют шиномонтаж и мойку для автомобилей.

Парковка площадью более 13 тысяч квадратных метров появится в жилом комплексе «1-й Донской». Благодаря металлическому каркасу с большепролетными балками вместимость помещений удалось значительно увеличить. Конструкция предполагает сквозное проветривание пространств. На шести этажах жители будут оставлять машины, а на седьмом — подземном — смогут поменять колеса и помыть транспорт.

Заказчиком стала ГК «ФСК».

«Размещение здесь моек и пунктов шиномонтажа существенно экономит время клиентов, а бизнес не станет халтурить, ведь предпринимателю в таком месте гарантирован постоянный трафик», — подчеркнул Григорий Ваулин, управляющий партнер компании «Ферро-Строй», которая подготовила документацию.