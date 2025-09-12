Парковку для посетителей Центра поддержки СВО благоустроят в Богородском округе

Обновленный Центр поддержки участников СВО и их семей в Ногинске продолжает работу по созданию комфортных условий для своих посетителей. Первый заместитель главы Богородского округа Алексей Щаулин провел рабочую встречу, на которой обсудил с коллегами обустройство парковки на 20 машин во дворе здания.

Растущее количество обращений подтверждает востребованность центра у защитников Отечества и их близких. В планах у администрации на следующий год — расширение улицы Рабочей для организации дополнительных парковочных мест с сохранением зеленых насаждений. Более срочные меры реализуют уже до конца этого года.

Во дворе здания Центра поддержки СВО появится новая парковка более чем на 20 автомобилей. Все места для посетителей сделают бесплатными. Позаботятся и о маломобильных жителях. Для них организуют удобный заезд и специальные места.