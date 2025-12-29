Парковку для автомобилей благоустроили в лесопарке «Соколиная гора» в Истре
У входа в лесопарк «Соколиная гора» в Истре для комфорта и безопасности посетителей завершили обустройство современной инфраструктуры. Там создали парковку на 91 машиноместо, построили новые тротуары и дороги протяженностью 910 и 950 метров соответственно, установили системы освещения, видеонаблюдения и оповещения.
В рамках проекта «Безопасный регион» на территории для круглосуточного контроля разместили девять камер видеонаблюдения.
В темное время суток парковку и прилегающую зону будут освещать 35 современных опор со светильниками. Для оперативного информирования посетителей на территории разместили 19 громкоговорителей.
Открытие этой инфраструктуры стало важным шагом в развитии уникального лесопарка «Соколиная гора». Теперь отдых для жителей муниципального округа Истра станет еще более удобным и безопасным.