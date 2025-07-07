Парковки расширят в шестом микрорайоне Егорьевска

В шестом микрорайоне Егорьевска активно ведутся работы по расширению парковочного пространства во дворе домов № 6, 7 и 8. Проект реализуется по просьбам местных жителей, которые обращались в администрацию с жалобами на нехватку парковочных мест.

Существующее количество мест для стоянки автомобилей не справлялось с потребностями населения, что создавало неудобства и приводило к хаотичной парковке во дворах. Благодаря новой планировке двора и расширению парковочных зон, планируется навести порядок с парковкой и решить проблему дефицита парковочных мест.

В рамках проекта по расширению парковочного пространства, одновременно проводятся работы по благоустройству двора и созданию новых тротуаров. Пешеходные коммуникации прокладываются в тех местах, где раньше были только грунтовые тропинки.

«Устанавливаем бортовой камень и делаем песчано-гравийную „подушку“ тротуара. Как только позволит погода, то сразу уложим асфальт», — сообщил представитель подрядчика.

Работы по расширению парковочного пространства и созданию новых тротуаров планируется завершить в ближайшее время. Помимо шестого микрорайона, дополнительные парковочные места будут обустроены и во втором микрорайоне Егорьевска. В частности, они появятся во дворах, расположенных рядом со сквером «60 лет Победы».