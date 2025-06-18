Парковки расширили во дворах Егорьевска

В третьем микрорайоне завершается комплексное благоустройство двух дворовых территорий. В рамках программы благоустройства проведены работы во дворах домов № 10, 16, 17, 19, 24 и 27, направленные на улучшение инфраструктуры.

Одним из ключевых элементов благоустройства стало обустройство парковочных мест. Помимо этого, в целях повышения безопасности и эстетического облика дворовых территорий была произведена замена устаревшего бортового камня на новый, более прочный.

«Меня особенно порадовало, что строители заасфальтировали входы в подъезды. Теперь ходить стало намного удобнее и безопаснее, особенно для пожилых людей и мам с колясками», — поделился местный житель Андрей Миронов.

Кроме того, в рамках благоустройства строители обустроили новый тротуар, который соединил дворовую территорию с улицей Майора Удачина.