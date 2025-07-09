Парковки и тротуары благоустроили в третьем микрорайоне Егорьевска

Жители третьего микрорайона Егорьевска получили обновленный и благоустроенный двор, что стало событием для всех проживающих в домах № 8, 10, 17, 19 и 27. В рамках масштабного проекта по улучшению городской среды здесь были проведены работы по расширению парковочного пространства и обновлению пешеходных тротуаров.

Была увеличена вместимость парковки, а также обновлены тротуары.

«Рабочие установили новые удобные скамейки, на которых жители смогут отдохнуть и пообщаться друг с другом. Осталось только убрать мусор и подсыпать грунт в местах, где это необходимо, чтобы придать двору завершенный и ухоженный вид», — сообщил начальник отдела благоустройства администрации муниципалитета Никита Рыков.

Тем временем, пока в третьем микрорайоне завершаются последние штрихи, рабочие активно приступили к благоустройству дворов в других районах Егорьевска — шестом, четвертом и втором микрорайонах. Масштабные работы запланированы во втором микрорайоне, где будут обновлены четыре двора и прилегающие участки вдоль сквера «60 лет Победы».