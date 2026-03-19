Паркинг построят в ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе
Парковку почти на 500 мест строят в жилом комплексе «1-й Донской» в Ленинском округе. Ее площадь превысит 13 тысяч квадратных метров.
Девелопером выступает группа компаний ФСК.
Трехэтажный паркинг высотой около 15 метров разместят в западной части жилого комплекса. Внешние стены будут защищены металлическими панелями, покрытыми порошковой краской. На подземном этаже откроют автомобильную мойку на четыре места.
Здание спроектировала компания «Ферро-Строй».
Комплекс «1‑й Донской» будет состоять из девяти жилых корпусов. Также там разместят два детских сада, школу и пункт скорой помощи. Строительство трех корпусов находится в активной стадии.