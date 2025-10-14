Паркинг обустроили возле торгового центра «О’Парк» в Одинцове

Парковочный комплекс построили возле торгового центра «О’Парк» в Одинцове. Площадка на 129 машино-мест решит проблему нехватки парковочного пространства в центре города и сделает посещение одного из самых оживленных мест более комфортным.

Площадь объекта составила более 6,5 тысяч квадратных метров. Паркинг многоэтажный. Помещения на первом этаже предназначены для сдачи в аренду предприятиям общественного питания, что расширит возможности для проведения досуга.

Напомним, что возведение данного парковочного комплекса длилось два года. На сегодняшний день инспекторы надзорного ведомства провели итоговую проверку и выдали застройщику заключение о соответствии построенного объекта проекту. Точного срока введения здания в эксплуатацию пока нет, но планируется сделать это в ближайшее время.