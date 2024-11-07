Паркинг на 500 машин построят в микрорайоне Подрезково в Химках в 2027 году

Многоуровневый паркинг с магазинами построят в химкинском микрорайоне Подрезково на Колхозной улице. Мособлархитектура одобрила облик здания — это будет трапеция с эксплуатируемой кровлей и структурным остеклением.

«Паркинг представляет собой пятиэтажное здание с подземным этажом общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрены автомойка, магазин продовольственных товаров, помещения ритейла. Проект принесет около 100 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Паркинг на 500 мест планируется открыть в 2027 году.

Здание в форме трапеции получит эксплуатируемую кровлю, на которой устроят открытую автостоянку. Основную площадь наружных стен выполнят в нейтральном белом цвете. Нижний этаж будет контрастным, со структурным остеклением в зоне ритейла. Это решение визуально повысит привлекательность коммерческих площадей и дополнит внутренние пространства естественным освещением.