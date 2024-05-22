Паркинг на 499 машин построят в ЖК «Первый квартал» к концу года

Строительство паркинга на 499 мест ведется в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе. Девелопер «Брусника» планирует реализовать проект во втором полугодии, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На первом этаже здания откроют супермаркет и автомойку. Здесь же сделают сквозную пешеходную галерею, по которой жители смогут пройти к остановке общественного транспорта. Под автомобили отведут четыре этажа.

Строители залили плиту фундамента и начали вязать вертикальные конструкции, выполнили теплоизоляцию и провели гидроизоляцию. Сейчас возводят монолитный каркас.

«Первый квартал» находится в деревне Сапроново Ленинского округа. Здесь уже построили четыре жилых дома, строятся еще два.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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