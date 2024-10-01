Фермерская ярмарка и массовый забег пройдут в парке в Воскресенске 5 октября

Областное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!» состоится в ближайшую субботу в парках «Москворецкий» и «Усадьба Кривякино». Жители городского округа смогут весело и интересно провести день на свежем воздухе.

Всех желающих приглашают принять участие в забеге «Воскресенская верста -2024». Регистрация начнется в 11:00. В парках будет работать ярмарка мастеров народного промысла «Фермерский дворик», на которой можно отведать свежие продукты, насладиться травяным чаем с аптекарского огорода из самовара и приобрести уникальные изделия.

На территории также установлены специальные зоны, где гости праздника получат возможность устроить осеннюю фотосессию. Юные вокалисты творческого объединения «Гамма» центра «Фантазия» приготовили к этому дню яркую концертную программу «Симфония осени».

Разнообразные интересные и полезные мероприятия парки Воскресенска проводят для жителей и гостей городского округа каждую неделю. Билеты на все действующие выставки, экскурсии и мастер-классы также можно приобрести онлайн.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».