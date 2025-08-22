Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на следующую неделю

Спортивные, культурные и развлекательные события организуют в парках Воскресенска с 25 по 31 августа. Программы будут интересны жителям любого возраста.

Дети от шести лет смогут принять участие в творческих мастер-классах и игровых программах, позаниматься в выездном читальном зале. Ребята постарше попробуют свои силы в мечевом бое на шахматной площадке, а также занятиях по рубке шашкой.

Для взрослых проведут экскурсии, интерактивные программы и мастер-класс. Запись на них ведут по по телефону: +7 (985) 698-68-81.

Познавательную и игровую программы для юных жителей Воскресенска организуют в парке «Москворецкий» во вторник. В среду состоятся спортивные игры.

Кроме того, любители активного образа жизни и участники клуба «Активное долголетие» могут присоединиться к занятиям по скандинавской ходьбе и побывать на вечере «Ретро-танцы».