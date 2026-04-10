Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 13 по 19 апреля пройдут экскурсии, мастер-классы, веселые занятия и развлекательные программы для детей и взрослых. Мероприятия проведут в двух парках муниципалитета.

В парке усадьбы Кривякино для детей от шести лет организуют познавательные беседы, творческие мастерские у фонтанов и игровые программы на главной площади. Подростков и взрослых приглашают на занятия по рубке шашкой — это возможность освоить старинное боевое искусство.

Для гостей старше 12 лет по предварительной записи проведут экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Участники узнают, где находится уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев усадьбы и что за сделку заключили с купцами в те времена. Также запланированы интерактивные программы с мастер-классами: «Древний мир» по палеонтологии, «Изразцовые чудеса», «Предков наших имена», «Барышня-матрешка», «На них все держится», квесты «Кто сказал Кря?» и «Птичьи суперспособности». Записаться можно по телефону +7 985 698-68-81, а билеты — приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут детские игры и настольные соревнования в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей устроят «Веселую зарядку». В четверг в павильоне состоится мастер-класс из подручных материалов и беседа «А знаете ли вы?», которая расширит кругозор маленьких слушателей. В этот же день участников «Активного долголетия» приглашают на северную ходьбу.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погодных условий, о чем заранее известят в афишах.