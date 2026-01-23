Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 26 января по 1 февраля парки округа приглашают жителей на экскурсии, творческие и спортивные программы. Большинство активностей рассчитаны на семейный отдых.

В парке усадьбы Кривякино подготовили обширную программу. Для детей от шести лет пройдут творческие мастерские, познавательные беседы и игровые программы. Ребят старше 12 лет ждут занятия по рубке шашкой. Также для аудитории старше 12 лет организованы экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!». Для всех желающих старше шести лет доступны интерактивные программы: «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие. На все события в Кривякино требуется предварительная запись по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» программа распределена по дням. Так, во вторник пройдет игровое мероприятие для детей и «ИгроКлуб» с настольными играми. В среду — «Веселая зарядка» на роллердроме для малышей, а в четверг парк приглашает гостей всех возрастов на мастер-класс и беседу «А знаете ли вы?». Для участников программы «Активное долголетие» пройдут занятия северной ходьбой.

Организаторы напоминают, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятия могут быть отменены или перенесены. Актуальную информацию рекомендуется уточнять в афишах парков.