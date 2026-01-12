Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

На этой неделе парки Воскресенска ждут гостей на разнообразные мероприятия. Для детей и взрослых подготовили интерактивные программы, экскурсии и мастер-классы.

В усадьбе Кривякино для гостей от шести лет организуют творческие мастерские у фонтана, познавательные беседы и концерты на главной площади. Для подростков от 12 лет пройдут занятия по рубке шашкой возле лабиринта. Взрослых и детей старшего возраста по предварительной записи приглашают на экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!».

Также гости смогут поучаствовать в интерактивных программах: «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои» и «Древний мир».

«Мы постарались сделать программу интересной для всех возрастов, чтобы каждый нашел занятие по душе. Приходите всей семьей провести зимние дни весело и с пользой», — отметили организаторы.

В парке «Москворецкий» 13 января пройдет игровая программа для детей, также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». 14 января на роллердроме состоится утренняя зарядка для самых маленьких. 15 января запланирован мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а также занятия северной ходьбой для участников программы «Активное долголетие».

Запись на экскурсии и программы по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты также можно приобрести онлайн. Организаторы предупреждают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий, и советуют следить за актуальной афишей.