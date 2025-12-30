Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести новогодние каникулы в парках. С 5 по 11 января там запланированы развлекательные и спортивные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести лет проведут познавательные беседы. В павильоне около фонтана будут работать творческие мастерские, а на главной площади пройдут игровые и концертные программы всех желающих. Занятия по рубке шашкой традиционно состоятся около лабиринта.

Взрослых и детей приглашают на экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!», а также интерактивные программы: «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие. Записаться на программы и экскурсии можно по телефону: +7 (985) 698-68-81.

6 января в парке «Москворецкий» пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры. 8 января состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.