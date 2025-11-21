Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Развлекательные и спортивные события организуют в парках Воскресенска в конце осени. Они будут интересны для жителей разных возрастов.

Познавательные беседы и творческие мастер-классы пройдут в парке усадьбы Кривякино. Также там организуют игровые и концертные программы.

Кроме того, в парке организуют занятия по рубке шашкой. Для жителей и гостей Воскресенска состоятся экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «А мы к вам музей привезли!».

Все желающие старше шести лет смогут принять участие в интерактивных программах «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и других.

Игровую детскую программу проведут в парке «Москворецкий» во вторник. Здесь можно будет поиграть в настольные игры. Зарядку для малышей организуют в среду.

Также в четверг здесь пройдут мастер-класс и познавательная беседа. Кроме того, участники программы «Активное долголетие» смогут посетить занятие северной ходьбой.