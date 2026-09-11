Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 14 по 20 сентября там состоятся бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

В парке «Москворецкий» во вторник, 15 сентября, проведут спортивную и игровую программу для юных посетителей, а в среду малышей приглашают на «Веселую зарядку» на роллердроме. В четверг, 17 сентября, состоятся мастер-класс по изготовлению поделок из подручных материалов и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут посетить вечер «Ретро-танцы».

В парке усадьбы Кривякино для детей состоятся игровые и концертные программы на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне. Всех желающих старше 12 лет приглашают в лабиринт на занятия по рубке шашкой «Казарла». Участники клуба «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой под руководством преподавателя.

Взрослых и детей старше 12 лет приглашают на экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Также для всех желающих пройдут интерактивные программы с мастер-классом: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино», квест «Птичьи суперспособности». На все программы и экскурсии необходима предварительная запись по телефону: +7 (985) 698-68-81.