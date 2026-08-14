Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 17 по 23 августа для посетителей подготовили экскурсии, мастер-классы, игровые и спортивные программы. Активности запланированы в двух общественных пространствах муниципалитета.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей на детской площадке пройдет мастер-класс и игровая программа на главной площади. Для желающих старше 12 лет в лабиринте состоятся занятия по рубке шашкой «Казарла».

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Участники узнают, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также для всех желающих пройдут интерактивные программы с мастер-классом: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино», квест «Птичьи суперспособности». Все мероприятия доступны по предварительной записи по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка». Для детей проведут спортивную программу и игру в дартс.

В четверг состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», на которой дети изготовят поделки из подручных материалов в различных техниках и расширят свой кругозор. Также в этот день любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут посетить танцевальный вечер.