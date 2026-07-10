Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 13 по 19 июля в общественных пространствах округа пройдут мастер-классы, экскурсии, спортивные занятия и концерты. Запланированы события и активности для жителей и гостей всех возрастов.

В парке усадьбы Кривякино юных посетителей ждет мастер-класс «Озорной дельфинчик» в рамках проекта «Библиоканикулы в парке», игровые и концертные программы. Для участников «Активного долголетия» проведут занятия по северной ходьбе с преподавателем.

Для желающих старше 12 лет в парке пройдут занятия по современному мечевому бою на шахматной площадке. Также доступна экскурсия «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии и мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник проведут игровую программу и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей, а для детей постарше — занятия спортом и дартс.

В четверг запланированы мастер-класс из подручных материалов и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а участники «Активного долголетия» смогут посетить вечер «Ретро-танцы».