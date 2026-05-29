Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 1 по 7 июня в общественных пространствах пройдут экскурсии, концерты, мастер-классы и спортивные занятия. Для детей подготовили квесты и интерактивные программы.

В парке усадьбы Кривякино участников «Активного долголетия» приглашают на северную ходьбу с преподавателем. На главной площади выступят струнный квартет «Рондо» и другие коллективы. Подростков и взрослых ждут занятия по рубке шашкой. Взрослые и дети старше 12 лет могут записаться на экскурсию «Жемчужина Воскресенска», где расскажут о владельцах усадьбы, восьмилучевой системе и необычных исторических сделках.

Для детей проведут мастер-класс в рамках проекта «Библиоканикулы в парке», интерактивные программы «Как появились буквы», «Барышня-матрешка», квест «Кто сказал Кря?» и другие. Записаться нужно заранее по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты также продаются онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник запланированы детские и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме — «Веселая зарядка» для малышей и спортивная программа с дартсом для детей старше шести лет. В четверг в павильоне проведут мастер-класс из подручных материалов и беседу «А знаете ли вы?». В этот же день любителей активного образа жизни ждут северная ходьба и вечер «Ретро-танцы».

Мероприятия могут перенести из-за погоды, организаторы просят следить за афишами.