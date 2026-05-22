Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 25 по 31 мая в будут проходить интерактивные программы, экскурсии, мастер-классы и спортивные занятия для детей и взрослых. Вход на большинство активностей свободный.

В усадьбе Кривякино гостей старше шести лет ждут познавательные беседы, игры, концерты и мастерские у фонтана. Подростков и взрослых приглашают на занятия по рубке шашкой — это возможность освоить старинное боевое искусство. Также дети старше 12 лет могут записаться на экскурсию «Жемчужина Воскресенска», где расскажут о восьмилучевой системе, судьбах владельцев усадьбы и необычных историях, связанных с этим местом.

Для всех желающих проведут интерактивную программу «Древний мир» по палеонтологии с кинопоказом и мастер-классом. Также в программе — «Барышня-матрешка», «На них все держится», квест «Кто сказал Кря?» и экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино». Предварительная запись обязательна. Записаться можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты также продаются онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник проведут игровую программу и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме — «Веселую зарядку» для малышей, а для детей старше пяти лет — спортивное мероприятие и дартс. В четверг в павильоне запланированы мастер-класс из подручных материалов и беседа «А знаете ли вы?», которая расширит кругозор. Участники «Активного долголетия» в этот же день смогут заняться северной ходьбой и посетить вечер «Ретро-танцы».

Мероприятия могут перенести из-за погоды, следите за афишами.