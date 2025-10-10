Парки Воскресенска опубликовали афишу мероприятий на неделю

Парки Воскресенска подготовили афишу мероприятий на неделю с 13 по 19 октября. Например, в парке усадьбы Кривякино проведут интерактивную программу «Старинная игротека».

Для детей от 6 лет проведут познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана и на главной площади, игровые и концертные программы, а для ребят от 12 лет — современный мечевой бой на шахматной площадке, занятия по рубке шашкой около лабиринта.

Взрослые и дети побывают на экскурсиях «Жемчужина Воскресенска» и «Тайны зеленых великанов», а также поучаствуют в интерактивных программах «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. Записаться предварительно можно по телефону: 8 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» 14 октября пройдет программа для детей, а в среду — мероприятие «Веселая зарядка» и спортивные игры.

Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой 16 октября.