Парки Воскресенска опубликовали афишу мероприятий на неделю

Парки Воскресенска пригласили жителей города на праздничные мероприятия в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». Программа пройдет с 29 декабря по 4 января 2026 года.

Для посетителей подготовили спортивные мероприятия, творческие и новогодние мастер-классы. Например, в парке усадьбы Кривякино в рамках «Активного долголетия» проведут занятие по северной ходьбе, а для юных посетителей — развлекательную программу. Билеты можно приобрести онлайн. Предварительная запись доступна по телефону: 8 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» пройдет общеобластное мероприятие «Новый год в Подмосковье», а также много разнообразных программ и активностей.

Организаторы добавили, что мероприятия могут быть отменены и перенесены из-за погодных условий.