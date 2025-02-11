Парки в Видном анонсировали программу мероприятий на неделю

На этой неделе в парках города Видное запланирована насыщенная программа с развлечениями и спортивными активностями для всех возрастов. В парке «Апаринки» 13 февраля любителей настольных игр ждет клуб «MEEPLE», где можно весело провести время за игрой.

Кроме того, каждую неделю по вторникам и четвергам здесь проходят тренировки в рамках проекта «Активное долголетие», которые помогают поддерживать здоровье и бодрость.

Расторгуевский парк приглашает детей на развлекательные программы 14 и 15 февраля. Юных гостей ждут веселые игры, танцы под зажигательную музыку и общение с аниматорами, которые подарят массу положительных эмоций.

16 февраля в Тимоховском парке для детей подготовили не только игровые программы, но и эко-уроки. Ребята смогут узнать много нового о природе, а также принять участие в зимней мастерской, где они создадут поделки своими руками.

А в Центральном парке 14, 15 и 16 февраля пройдут увлекательные игровые программы для малышей. Танцы, творчество, игры и множество других активностей подарят ребятам незабываемые впечатления.