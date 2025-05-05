Парки в Серпухове опубликовали афишу мероприятий на неделю

С 5 по 11 мая в парках городского округа Серпухов пройдет 25 разнообразных мероприятий для всех возрастных категорий. Любители активного отдыха смогут присоединиться к занятиям скандинавской ходьбой по понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова.

Для поклонников танцев организованы мастер-классы по историческим танцам, которые позволят окунуться в атмосферу прошлых эпох и освоить движения барочного, викторианского и средневекового стилей, познакомиться с культурой и традициями разных времен.

По пятницам, субботам и воскресеньям юных гостей ждут веселые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Пока взрослые наслаждаются природой, дети смогут принять участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях и провести время с пользой и удовольствием.