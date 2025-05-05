Парки в Серпухове опубликовали афишу мероприятий на неделю

Фото: Медиасток.рф

С 5 по 11 мая в парках городского округа Серпухов пройдет 25 разнообразных мероприятий для всех возрастных категорий. Любители активного отдыха смогут присоединиться к занятиям скандинавской ходьбой по понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова.

Для поклонников танцев организованы мастер-классы по историческим танцам, которые позволят окунуться в атмосферу прошлых эпох и освоить движения барочного, викторианского и средневекового стилей, познакомиться с культурой и традициями разных времен.

По пятницам, субботам и воскресеньям юных гостей ждут веселые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Пока взрослые наслаждаются природой, дети смогут принять участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях и провести время с пользой и удовольствием.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Особое внимание уделено памятным событиям. Так, 5 мая в 10:00 в парке имени Олега Степанова состоится муниципальный этап областного слета часовых «Пост Памяти № 1». А 9 мая в парках имени Олега Степанова (14:00–19:00) и Принарском (13:00–18:00) пройдет общеобластное мероприятие «Подвиг. Память. Победа».

Показ спектакля «Если ворон в вышине» от театра юного актера «ЧересЧур» пройдет 10 мая в 13:00 в ДТ «Центральный» парка имени Олега Степанова. Завершит неделю 11 мая с 11:00 до 13:00 «Бал Победы» от студии исторического танца «Ренессанс» в том же ДТ «Центральный».

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