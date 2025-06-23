Парки в Серпухове опубликовали афишу мероприятий на неделю

С 23 по 29 июня в парках городского округа Серпухов пройдет 26 регулярных мероприятий. Сотрудники подготовили спектр развлечений для жителей всех возрастов.

По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, включая суставную гимнастику и прогулку на свежем воздухе.

Летом в парках пройдут мастер-класс от фаер-клуба «Феникс», тренировка о цирковой студии «Флик-Фляк», показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», круговая тренировка, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика, зумба.

Уже 28 июня в парке имени Олега Степанова пройдет общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк». Гости посетят выставку современных технологий, увидят обмундирования военно-патриотической направленности, поучаствуют в интерактивных площадках, мастер-классах, квизах и квестах.