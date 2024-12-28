Парки в Ногинске опубликовали афишу в новогодние праздники

Игровая праздничная программа, после которой сказочные герои угостят всех ребят мандаринами, приглашает жителей Богородского округа 31 декабря в Центральный парк Ногинска. Первый вечер наступившего 2025 года обещает быть самым волшебным: в 16.00 Дедушка Мороз и Снегурочка прогуляются по Глуховскому парку и сфотографируются со всеми желающими, а в 19:00 приедут в Центральный парк, чтоб поводить праздничный хоровод вокруг елки. На следующий день гостей Центрального и Глуховского парков ждет развлекательное мероприятие «Сказки водят хоровод». В рамках праздника для гостей подготовлена обширная программа: концерт, детская анимация, квиз и мастер-класс, а также дискотека на катке в Центральном парке.