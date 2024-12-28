Парки в Ногинске опубликовали афишу в новогодние праздники
Волшебное время Рождественских и новогодних праздников обещает быть очень насыщенным! Дирекция «Богородского парка» приготовила обширную праздничную программу для жителей округа.
Игровая праздничная программа, после которой сказочные герои угостят всех ребят мандаринами, приглашает жителей Богородского округа 31 декабря в Центральный парк Ногинска. Первый вечер наступившего 2025 года обещает быть самым волшебным: в 16.00 Дедушка Мороз и Снегурочка прогуляются по Глуховскому парку и сфотографируются со всеми желающими, а в 19:00 приедут в Центральный парк, чтоб поводить праздничный хоровод вокруг елки. На следующий день гостей Центрального и Глуховского парков ждет развлекательное мероприятие «Сказки водят хоровод». В рамках праздника для гостей подготовлена обширная программа: концерт, детская анимация, квиз и мастер-класс, а также дискотека на катке в Центральном парке.
Третьего января парки «Роща», «Липовая аллея», Глуховский и Центральный приглашают днем на игровые и творческие детские программы, а вечером в Центральном парке пройдет интеллектуальная викторина «Новогодний квиз». Собирайте команду и приходите за призами. Четвертого января парки «Липовая аллея» и Центральный превратятся в настоящую территорию чудес. Днем — квесты, анимационные программы и угощение мандаринами.
Рождественский сочельник, 6 января, можно провести радостно в парках округа. Мастера Центрального и Глуховского парка предлагают запастись подарками к наступающему Рождеству и посетить творческую мастерскую. Массовые народные гуляния пройдут в Центральном парке в день Светлого Праздника Рождества Христова. Программа «Рождественские узоры» — это театрализованное представление, квест-игра, мастер-класс, концертная программа от фолк-группы и тематическая лекция. Финальный день праздничных каникул, восьмого января, пройдет в Центральном и Глуховском парках в атмосфере творчества на мастер-классах по созданию игрушек и поделок.