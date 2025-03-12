Парки в Лосино-Петровском опубликовали афишу мероприятий на неделю

Парки в Лосино-Петровском организовали спортивные и развлекательные мероприятия на неделю. Участникам рекомендовали одеваться по погоде, так как все события пройдут на улице.

Серия спортивных мероприятий пройдет 13 марта в парке в зоне очага с 10:00 до 11:00. Для посетителей подготовили анимацию «Ярко в парках» и развивающую беседу «Лаборатория мыслей». В Свердловском парке с 15:30 до 16:40 состоится программа на детской площадке.

15 марта в Лосино-Петровском парке пройдут спортивные мероприятия, а в 14:00 в Свердловском парке — увлекательный квест и творческая мастерская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.