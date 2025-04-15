Парки в Лосино-Петровском опубликовали афишу мероприятий на неделю

В парках городского округа Лосино-Петровский на этой неделе пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Например, 15 апреля в 10:30 для участников организуют танцевальную зарядку.

Программу продолжат анимация «Ярко в парках» в 11:00 и развивающая беседа «Лаборатория мыслей» в 11:20.

На следующий день, 16 апреля, для участников клуба «Активное долголетие» проведут занятие по скандинавской ходьбе в 10:15, а в 17:00 в Свердловском парке — игру в городки.

В четверг мероприятия в Свердловском парке начнутся в 18:00. Сначала — танцевальная зарядка, в 18:30 — анимационная программа «Ярко в парках», в 18:50 — развивающая беседа «Лаборатория мыслей».

В воскресенье программа начнется в 11:00. Для гостей организуют танцевальную зарядку, через полчаса — анимационную программу, а развивающую беседу — в 11:50.