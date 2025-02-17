Парки в Лобне опубликовали афишу мероприятий на неделю

Жителей Лобни приглашают на мероприятия, которые пройдут в парках с 17 по 23 февраля. Организаторы подготовили развлекательные и спортивные активности для гостей все возрастов.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдут творческие мастер-классы, настольная игра «Денежный поток» и спортивные состязания — горная физическая подготовка от Александра Черноусова и скандинавская ходьба от Елена Александровской. В субботу — ретро-дискотека «Молоды душою».

В парке «Киово» проведут «Веселые старты», игровую программу от театральной мастерской «Голоса», уроки по созданию открыток к 23 февраля и квест «Мафия».

В Лобненском лесопарке жители смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классе по бисероплетению, прийти с собакой на занятие с кинологом, который расскажет про бытовое послушание и дрессировку.

Александр Черноусов подготовил для посетителей парка «Река времени» занятие по ориентированию. В программе также запланированы квест «Там на неведомых дорожках» и викторина «Скоро сцена».