Парки в Лобне опубликовали афишу мероприятий на неделю

С 23 по 29 июня в парках города Лобня пройдет серия развлекательных и спортивных событий для жителей всех возрастов. В Центральном парке культуры и отдыха с 27 по 29 июня гостей ожидают творческие мастер-классы и настольные игры. Спортивных любителей приглашают на занятия по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой, самбо, йогу, а также на забег «5 Верст»

27 июня в парке «Киово» для посетителей подготовили викторину, мастер-класс, физкульт-минутку, квест «Мафия» и детскую дискотеку. На 29 июня запланированы занятия хатха-йогой.

Кроме того, в парке состоятся детская дискотека и ретро-вечеринка «Молоды душою» для участников 50+.

В Лобненском лесопарке с 24 по 28 июня пройдут настольные игры, мастер-классы, физкультурные паузы, турниры по настольному теннису и тренировки с кинологом по бытовому послушанию собак.

Парк «Река времени» приглашает 24 и 25 июня на «Веселые старты», викторины, квесты, анимационные программы и физкульт-минутки.

Все мероприятия открыты для посещения, вход свободный. Приглашаются участники от шести лет и старше.