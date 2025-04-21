Парки в Лобне опубликовали афишу мероприятий на неделю

Парки в Лобне запланировали развлекательную и спортивную программы на неделю. Для жителей подготовили квесты, мастер-классы, настольные игры, спортивные состязания, интеллектуальные викторины и дискотеку.

Посетители парка «Река времени» поучаствуют в «Веселых стартах», квесте и викторине.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдет творческий мастер-класс по бисероплетению, настольные игры, групповой урок игры на гитаре и спортивные активности. В субботу запланирована дискотека «Молоды душой».

Жителей и гостей муниципалитета также приглашают в Лобненский лесопарк на настольные игры, мастер-класс и занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

В парке «Киово» проведут «Веселые старты», мастер-класс, физкульт-минутку и квест «Мафия».

Принять участие в мероприятиях могут все желающие бесплатно.