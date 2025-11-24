Парки в Клину получили отечественные трициклы для содержания территорий

В Клину обновили парк техники для обслуживания территорий. Специалисты получили три новых электрических трицикла, которые будут работать в парках «Сестрорецкий», «Березовый» и «Талицкий лес». Как сообщили в администрации округа, техника отечественного производства полностью соответствует современным требованиям экологичности.

Компактные электротележки зеленого цвета помогают сотрудникам быстрее перемещаться по паркам и перевозить крупные грузы весом до одной тонны. Они развивают скорость до 25 км/ч, что позволяет безопасно работать в пешеходных зонах. Машины оснащены крытыми пассажирскими местами, удобными отсеками для хранения и самосвальным кузовом с тентом, что делает их универсальными для различных хозяйственных задач.

Транспорт работает исключительно на аккумуляторах, что избавляет от вредных выбросов. Полной зарядки хватает примерно на 60 километров пути, а зарядить технику можно за восемь часов. Напомним, внедрение трициклов стало частью программы по модернизации паркового хозяйства и направлено на повышение качества обслуживания городских территорий.