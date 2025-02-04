Парки в Домодедове опубликовали программу масленичных гуляний

Парки городского округа Домодедово приглашают всех жителей и гостей на красочное празднование Масленицы, которое состоится 1 и 2 марта. В программе мероприятия — уникальные развлечения, традиционные конкурсы и праздничная атмосфера для всей семьи.

Так, 1 марта в лесопарке «Гальчино» пройдет праздник под названием «Кибермасленица». Это событие объединит традиции прошлого и технологии будущего. Гостей ждут необычные декорации, интерактивные зоны, такие как бионический армрестлинг, дом робота, полоса препятствий, перетягивание цепи и многое другое. Завершением вечера станет зрелищное сожжение восьмиметрового арт-объекта «Киберсолнце».

В парке «Елочки» 2 марта в 12:00 пройдет семейный праздник с блинами, танцами и традиционными русскими забавами.

«Приходите всей семьей в парки Домодедово — вместе проводим зиму и встретим весну!» — сообщила округа глава городского округа Евгения Хрусталева.