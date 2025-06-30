Парки в Дмитрове опубликовали афишу мероприятий на неделю

Профессиональные команды Центра культурного развития «Яхромский», ЦКР «Подосинковский», СДК «Ольявидовский», парка культуры и отдыха «Березовая роща» и СШОР «Динамо-Дмитров» подготовили насыщенную программу для детей и взрослых. Мероприятия пройдут в парке имени Лямина.

В субботу в 10:00 специалисты СШОР «Дмитров-Динамо» проведут спортивную разминку и эстафету, в 11:00 пройдет игра по волейболу, а в 11:30 — в настольный теннис.

Центр культурного развития «Яхромский» в 16:00 представит программу «Лето, солнце, жара» и творческий мастер-класс «Яркие краски лета».

Сотрудники парка культуры и отдыха «Березовая роща» в 17:00 организуют мастер-класс «Сделано в парке».

В воскресенье в 16:00 семьи приглашают поучаствовать в интересных играх, конкурсах и состязаниях. Сотрудники ЦКР «Подосинковский» и СДК «Ольявидовский» подготовили развлекательную программу «Яркое лето», а для детей — творческий мастер-класс «Изюминка».

«Обязательно приходите всей семьей, чтобы вместе замечательно провести летние выходные и насладиться насыщенной программой, подготовленной нашими талантливыми сотрудниками. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.