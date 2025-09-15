Парки в Дмитрове опубликовали афишу мероприятий на неделю

Парки Дмитровского муниципального округа подготовили насыщенную программу мероприятий на неделю. События пройдут в «Сосновому бору» и парке имени Лямина в Яхроме.

Организаторами стали профессиональные команды Центра культурного развития «Яхромский», филиала ДК «Деденево», ЦКР «Подосинковский», а также Парка культуры и отдыха «Березовая роща».

В субботу в Яхроме проведут спортивную зарядку и эстафету. Мероприятие начнется в 10:00, в 11:00 — игра в волейбол, в 11:30 — настольный теннис.

В 16:00 Центр культурного развития «Яхроминский» и филиал ДК «Деденево» подготовят развлекательную программу «Поиграем, пошумим», а также мастер-класс «Творцы-молодцы». В 17:00 начнется мастер-класс «Сделано в парке».

В воскресенье в 16:00 в парке «Сосновый бор» проведут игры, конкурсы и состязания для всей семьи. Сотрудники центра «Подосинковский» организуют программу «Играем — не скучаем», а также мастер-класс «Страна чудес». В 17:00 пройдет еще одно занятие «Сделано в парке» в «Березовской роще».

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что все мероприятия подготовлены талантливыми сотрудниками учреждений культуры.

«Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — подчеркнул он.