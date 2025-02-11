Парки в Богородском округе анонсировали программу мероприятий на неделю

Детские развлекательные программы, а также литературно-музыкальный проект «Арт гостиная» подготовила дирекция «Богородских парков» для жителей округа в ближайшие выходные. Гостей ждут в четырех парках: Центральный, Глуховский, «Липовая аллея» и «Роща».

Накануне выходных, в пятницу, в Центральном и Глуховском парках ждут любителей Северной ходьбы. Инструкторы помогут освоить навыки скандинавской ходьбы. Занятия бесплатны. А в выходные в парках ожидается активная и разнообразная программа. Утром в субботу в центральном парке традиционный забег со Всероссийским движением «5 верст».

Глуховский, Центральный и парк «Липовая аллея» в Электроуглях порадуют юных посетителей развлекательными программами и творческими мастерскими в субботу днем. А вечером в Глуховском парке пройдёт самый вкусный мастер-класс. Участники смогут расписать своими руками ароматные имбирные пряники. Требуется предварительная запись на мастер-класс.

Воскресная развлекательная программа охватит четыре парка: Центральный, Глуховский, «Липовая аллея» и «Роща». Развлекательные и творческие программы для детей подготовили сотрудники парков. А вечером литературно-музыкальный проект Центрального парка «АРТ гостиная» снова порадует гостей прекрасным концертом. На этот раз выступит вокальный ансамбль «Три плюс два» с программой «С миру по нотке».