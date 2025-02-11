Парки Солнечногорска опубликовали программу мероприятий на неделю

Весь зимний сезон, несмотря на погоду, для детей и взрослых в центральном парке Солнечногорска устраивают всевозможные развлечения. Текущая неделя не будет исключением. На афишах уже разместили более пяти мероприятий для жителей и гостей разных возрастов.

Активности проводятся благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Для самых маленьких посетителей парка подготовили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, шахматы, а также две игровые программы: «Зимние забавы» и «Валенки». Для тех, кто не любит сидеть на месте, проведут «Весёлые старты» и традиционный забег «ParkRun».

«Все мероприятия рассчитаны на разностороннее развитие детей, они включают в себя и творческие задания, и спортивные, и на развитие мышления. Взрослые также могут посвятить время занятиям на свежем воздухе, да и просто отлично провести время с семьёй в самом центре округа», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.