Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

В паках городского округа Серпухов с 19 по 25 мая проведут 25 регулярных развлекательных мероприятий. Взрослых и детей приглашают поучаствовать в спортивных тренировках, творческих мастер-классах, подвижных играх, интеллектуальных викторинах.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам пройдут занятия по суставной гимнастике и прогулки для поклонников скандинавской ходьбы. Всех желающих погрузиться в атмосферу прошлых эпох приглашают на мастер-класс по историческим танцам: барочный, средневековый и викторианский. Участникам расскажут об истории каждого направления и покажут базовые движения.

Веселые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины ждут юных жителей Серпухова в пятницу, субботу и воскресенье. Также ребята поучаствуют в мастер-классах, игровых и спортивных программах.

Общеобластное мероприятие «Мой парк — моя история» проведут 24 мая в парке имени Олега Степанова и в парке Принарский. Также все желающие соберутся в этот день на праздновании 150-летия парка имени Олега Степанова. Помимо этого, во Дворце торжеств «Центральный» Театр юного актера «ЧересЧур» представит спектакль «Кто украл трамвай?».