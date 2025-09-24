Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На текущей неделе там организовали 13 развлекательных и спортивных бесплатных мероприятий.

Все посетители парков могут найти занятие себе по душе. Спектр активностей рассчитан на самые разные возрастные категории и интересы. Жители и гости Серпухова могут заняться скандинавской ходьбой и спортивным ориентированием, преодолеть полосу препятствий и принять участие в турнирах по теннису, поиграть в настольные игры и освоить азы исторических танцев под руководством инструкторов студии «Ренессанс».