Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Более 20 событий состоятся на этой неделе в парках Серпухова. Для жителей подготовили спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

Активности организуют для гостей в парке имени Олега Степанова. Здесь проведут занятия скандинавской ходьбой и мастер-класс по историческим танцам.

Также в пятницу, субботу и воскресенье для детей состоятся разминки, игровые программы и викторины. Каждый ребенок сможет поучаствовать мастер-классах и спортивных программах.

Областные праздничные мероприятия «Время цвести» пройдут 8 марта в парке имени Олега Степанова, парке Питомник и парке Принарский. Здесь состоятся акция по раздаче открыток, выставка-витрина и мастер-классы.

Кроме того, будут работать фотозоны и творческая арома-мастерская, пройдет концертная программа и квиз. А 9 марта в парке имени Олега Степанова состоится отчетный концерт студии исторического танца «Ренессанс».