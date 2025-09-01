Парки Серпухова опубликовали афишу мероприятий на неделю

С 1 по 7 сентября в парках городского округа Серпухов пройдут 13 регулярных мероприятий. Для посетителей подготовили множество активностей для разных возрастов.

Посетители смогут освоить скандинавскую ходьбу, поиграть в теннис, посетить мастер-классы от студии танцев «Ренессанс», поучаствовать в игровых программах, творческих встречах и интеллектуальных викторинах, а также попробовать себя в спортивном ориентировании. В парках открыт летний читальный зал от Централизованной библиотечной системы и проходят показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени».

В парке имени Олега Степанова 6 сентября пройдет региональный фолк-фестиваль «На стыке трех губерний». Он познакомит посетителей с богатым культурным наследием Подмосковья, Тулы и Калуги. В программе — старинные игры и развлечения, площадки ручного промысла и выступления местных фольклорных коллективов. Хедлайнерами станут государственный оркестр «Гусляры России» и народная шоу-группа «Талан».

Фестиваль подарит жителям и гостям города бесценную возможность узнать больше об истории и традициях родного края.